Pedro Almodóvar apelou a Espanha para que corte todos os laços diplomáticos e comerciais com Israel na quarta-feira por causa da guerra em Gaza, classificando o conflito como um "genocídio".

O realizador de "Tudo Sobre a Minha Mãe" e vencedor de um Óscar pediu ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que convencesse outros líderes europeus a fazer o mesmo num vídeo publicado pela sua produtora no Instagram.

"Peço ao nosso governo que rompa relações diplomáticas, comerciais e de todos os tipos com o Estado de Israel como sinal de repulsa pelo genocídio que está a cometer contra o povo de Gaza diante dos olhos do mundo inteiro", disse.

VEJA O VÍDEO.



Almodóvar já tinha assinado uma carta com outros artistas espanhóis, incluindo Javier Bardem, denunciando o "silêncio" sobre Gaza durante o festival de cinema de Cannes, em maio.

O governo de esquerda de Sánchez tem sido um dos maiores críticos na União Europeia da campanha militar israelita em Gaza.

Chamou-lhe "genocídio" em junho, tendo reconhecido o Estado palestiniano em maio de 2024, mas Espanha não rompeu os laços com Israel.

A guerra foi desencadeada por um ataque transfronteiriço sem precedentes do Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da France-Presse baseada em dados oficiais.

A campanha de retaliação de Israel matou pelo menos 62.819 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas.