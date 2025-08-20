A publicação dos cinco últimos números da Coleção Angoulême, dedicada a premiadas obras de banda desenhada internacional, bem como novos volumes de séries de culto, são algumas novidades editoriais da Devir para a rentrée, até ao final do ano.

Do manga japonês à banda desenhada franco-belga, passando pelos clássicos da cultura pop norte-americana, as novidades da Devir reúnem uma programação que cruza géneros, estilos e públicos, com destaque para novos volumes de “Batman”, “The Walking Dead” e “Punpun”, além dos títulos que fecham a coleção de oito volumes da coleção Angoulême, divulgou a editora.

Já este mês, chega “O Caderno Azul”, de André Juillard (Prémio Melhor Álbum Angoulême 1995), uma “narrativa subtil e melancólica”, que “cruza a arte com os silêncios da vida quotidiana”, sobre um homem solitário que regista os seus pensamentos e esboços da sua amante num caderno.

A coleção prossegue em setembro com “Silêncio”, de Didier Comès (Prémio Melhor Álbum Angoulême 1981), uma novela gráfica poética e sombria ambientada nas Ardenas, centrada num jovem mudo e ingénuo, explorado e marginalizado pela comunidade.

Em outubro, será publicado “Anaïs Nin”, de Léonie Bischoff (Prémio do Público Angoulême 2021), que retrata a vida íntima e criativa da escritora franco-cubana, especialmente a sua intensa relação com Henry Miller e June, a partir dos diários da autora.

O mês seguinte traz “O Gosto do Cloro”, de Bastien Vivès (Prémio Revelação Angoulême 2009), uma narrativa visual e contemplativa, com poucos diálogos e uma atmosfera de espaço aquático, que acompanha o desenvolvimento de uma relação entre um jovem rapaz e uma mulher que conhece numa piscina.

Em dezembro, encerra-se o ciclo Angoulême com “Kiki de Montparnasse”, de Catel & Bocquet (Prémio Essencial Angoulême 2008), uma biografia em banda desenhada da musa parisiense dos anos 1920, modelo e companheira do fotógrafo Man Ray, que se tornou uma figura marcante pela sua independência e ousadia.

Os três primeiros volumes da coleção, já publicados pela Devir, foram a “Trilogia Nikopol”, de Enki Bilal, “Alack Sinner: Polícia ou Detetive”, de Muñoz & Sampaio, e “O Silêncio de Malka”, de Pellejero & Zentner.

Além destes títulos, todos ligados à tradição da banda desenhada franco-belga, a rentrée inclui ainda novos volumes de algumas das séries de manga mais populares entre os leitores portugueses, incluindo “Astra Lost in Space” vol. 4, de Kenta Shinohara, “Boa Noite, Punpun” vol. 4 e 5, de Inio Asano, “Crianças do Mar” vol. 3, de Daisuke Igarashi, e “Monster” vol. 6, de Naoki Urasawa, a par de títulos de terror, como “Soichi” vol. 2, de Junji Ito.

A lista de lançamentos é ainda reforçada por novos volumes de algumas das séries manga mais populares entre leitores portugueses, incluindo “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man”, “Naruto”, “Dragon Ball”, “One Piece”, “My Hero Academia”, “Demon Slayer”, “Blue Exorcist” e “Frieren”.

Na vertente norte-americana, a editora vai continuar a publicar títulos de sucesso como “The Walking Dead” vol. 6, de Robert Kirkman, e “A Bela Casa do Lago” vol. 2, de James Tynion IV e Álvaro Martínez Bueno.

Segundo a editora, o herói da DC Comics “Batman” regressa em força, com a publicação dos volumes 2 a 6 da saga escrita por Grant Morrison, que introduz Damian Wayne como Robin, explora os limites psicológicos de Bruce Wayne e marca a transição de legado para Dick Grayson.