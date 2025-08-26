O argumentista britânico Paul Laverty, mais conhecido pelas suas colaborações com o realizador Ken Loach, incluindo o premiado "Eu, Daniel Blake", foi detido na segunda-feira num protesto pró-Palestina por apoiar uma organização proibida, informou a polícia escocesa.

"Após um protesto à frente da esquadra de St. Leonards (Edimburgo) na segunda-feira, 25 de agosto de 2025, um homem de 68 anos foi detido ao abrigo da Lei do Terrorismo de 2000 por demonstrar apoio a uma organização proibida", informou a Polícia da Escócia. Posteriormente, a polícia especificou que se tratava de Laverty.

De acordo com o jornal escocês The National, Laverty vestia uma t-shirt com o slogan: "Genocídio na Palestina, tempo de agir".

Laverty está a ser acusado de apoiar a Palestine Action, que as autoridades do Reino Unido proibiram como grupo terrorista em julho, após atos de vandalismo numa base da Royal Air Force.

Mais de 700 pessoas foram detidas, a maioria em manifestações, por apoiarem o grupo desde que este foi proibido pela Lei do Terrorismo de 2000.

Entre vários outros títulos, Laverty escreveu para Ken Loach os argumentos de "Eu, Daniel Blake" (2016) e "Brisa de Mudança" (2006), ambos vencedores da Palma de Ouro no Festival de Cannes.