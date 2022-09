Todos os anos, o Spotify revela o top pessoal dos utilizadores. Nas redes sociais, as partilhas do Wrapped multiplicam-se e todas destacam o "bom gosto" dos ouvintes.

Mas alguém fizesse uma análise mais profunda e encontrasse todos os seus 'guilty pleasures'? O site The Pudding disponibiliza uma funcionalidade que investiga tudo o que ouve no Spotify e, no final, faz um análise "nada simpática" às suas playlists.

Segundo a plataforma, o 'roast' tem como base "mais de dois milhões de indicadores de música objetivamente boa, incluindo críticas da Pitchfork, recomendações de lojas de discos e 'subreddits' dos quais nunca ouviu falar".

Para que o The Pudding faça um 'roast' ao seu Spotify só tem de aceder ao site - ver aqui - e iniciar sessão com a sua conta.