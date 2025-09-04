Uma mulher conhecida em Hollywood como a "Rainha da Cetamina" declarou-se culpada de fornecer as drogas que causaram a morte de Matthew Perry, ao comparecer num tribunal na quarta-feira na Califórnia, nos Estados Unidos.

Jasveen Sangha pode ser condenada a mais de 60 anos de prisão após admitir uma série de acusações, incluindo distribuição de cetamina que resultou em morte ou lesões corporais graves.

Sangha, que tem dupla cidadania norte-americana e britânica, está detida desde agosto de 2024 e a sua sentença deve ser anunciada no dia 10 de dezembro.

A mulher de 42 anos é a quinta pessoa a admitir participação na morte do ator popularizado pelo papel do sarcástico Chandler Bing na série "Friends", que lutou abertamente durante décadas contra o seu vício em anestésicos.

Perry, de 54 anos, foi encontrado morto no jacuzzi da sua casa a 28 de outubro de 2023.

A autópsia determinou que morreu devido a "efeitos agudos da cetamina", um potente anestésico que o ator, dependente químico em recuperação, tomava como parte de uma terapia supervisionada.

O médico Salvador Plasencia declarou-se culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina nas semanas anteriores à morte do ator. Um segundo médico, Mark Chavez, admitiu, no ano passado, ter conspirado para fornecer a substância à Perry.

Esta quarta-feira, Sangha declarou-se culpada de uma acusação de manutenção de um local relacionado com drogas, três acusações de distribuição de cetamina e uma de distribuição de cetamina resultando em morte ou lesões corporais graves.

Na sua declaração, reconhece que também vendeu quatro frascos da substância a outro homem, Cody McLaury, de 33 anos, em agosto de 2019. McLaury faleceu horas depois por overdose.

"Ela está a assumir a responsabilidade pelas suas ações", declarou anteriormente o seu advogado, Mark Geragos, à agência France-Presse.

Espera-se que as outras pessoas envolvidas no fornecimento de drogas para Perry compareçam ao tribunal nos próximos meses.