O incidente aconteceu no passado domingo e foi gravado parcialmente em vídeo. O site especializado em celebridades TMZ divulgou as imagens. No vídeo é possível ver o momento em que o artista, cujo nome real é Rakim Mayers, derruba um jovem no chão e dá vários murros na vítima.

O Ministério Público da Suécia avançou que o cantor foi detido depois da briga, suspeito de agressão com agravante, com outras três pessoas, duas delas acusadas de agressão com agravante e uma de agressão.

Na terça-feira, A$AP Rocky publicou no Instagram um vídeo para mostrar o que deu origem à briga. Nas imagens, o rapper, que estava na capital sueca para um concerto, pede várias vezes ao jovem e ao seu amigo que caminhem pelo outro lado.

A$AP Rocky, nascido em Nova Iorque, lançou o primeiro álbum em 2013, "Long. Live. ASAP".