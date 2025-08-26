O rapper norte-americano Lil Nas X foi acusado na segunda-feira de quatro crimes graves após alegadamente agredir os polícias que o detiveram na semana passada enquanto andava nu em Los Angeles.
O artista de "Old Town Road" foi preso na quinta-feira enquanto andava nu por uma importante avenida da cidade.
Um vídeo publicado na semana passada inicialmente mostrava o rapper, de 26 anos, com botas de cowboy e roupa íntima branca enquanto passeava pela zona de Studio City.
Mas novas imagens obtidas pelo meio de entretenimento TMZ mostraram o artista — cujo nome real é Montero Hill — completamente nu.
As novas informações coincidem com o relato de que "havia um homem nu a andar pela rua", conforme disse um porta-voz da polícia à agência France-Presse na semana passada.
"Ao chegar, o suspeito atacou os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um polícia", acrescentou.
O músico compareceu em tribunal na segunda-feira e declarou-se inocente de três delitos de agressão contra um polícia e uma acusação de resistência à prisão.
Foi fixada uma fiança de 75 mil dólares (64,56 mil euros) e ordenado a seu regresso a tribunal a 15 de setembro.
As imagens da semana passada tornaram-se virais e causaram agitação na Internet.
"Não cheguem tarde para a festa esta noite", gritava o rapper aos transeuntes, embora não estivesse claro a que festa se referia.
Num momento, ele pediu à pessoa que estava a gravar com o telemóvel, aparentemente sentada num carro, que lhe desse o telefone.
"Quero atirá-lo para longe para que você não o veja novamente. Não gosto de telefones", disse Lil Nas X. "Não disse para pousar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso", acrescentou, enquanto movia o dedo de forma teatral.
