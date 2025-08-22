Lil Nas X foi detido pela polícia na quinta-feira após ser encontrado a andar por Los Angeles vestindo apenas roupa interior e botas brancas de cowboy.

Um vídeo publicado no TMZ parece mostrar o rapper norte-americano de "Old Town Road" quase nu enquanto desfilava pela avenida principal da cidade.

Segundo as imagens, o cantor dirigia-se aos pedestres que gravavam o vídeo, dizendo-lhes: "Não cheguem tarde à festa esta noite".

VEJA O VÍDEO AQUI.

Não ficou claro a que festa ele se referia nem para onde estava a ir, enquanto caminhava pelo meio da avenida semivazia.

Num momento, ele pediu à pessoa que estava a gravar com o telemóvel, aparentemente sentada num carro, que lhe desse o telefone.

"Quero atirá-lo para longe para que você não o veja novamente. Não gosto de telefones", disse Lil Nas X. "Não disse para pousar o telefone? Ai, ai! Alguém terá que pagar por isso", acrescentou, enquanto movia o dedo de forma teatral.

Um porta-voz disse à AFP que o Departamento de Polícia de Los Angeles recebeu uma chamada da zona de Studio City pouco antes do amanhecer. "Havia um homem nu a caminhar pela rua", declarou.

"Ao chegar, o suspeito avançou contra os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um agente de polícia", acrescentou o porta-voz, que disse não poder identificar o homem.

Fotos publicadas pelo TMZ parecem mostrar o cantor colocando um cone de trânsito na cabeça.

Atualmente, o rapper está detido numa prisão de Van Nuys, nos arredores de Los Angeles, sem direito à fiança, acrescenta outra notícia do TMZ.

Não há, por enquanto, comentários de Lil Nas X nem dos seus representantes sobre o caso.