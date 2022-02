A peça “Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria Com a Sua Patroa”, de Sara Barros Leitão, é apresentada pela atriz, no dia 26, às 21h00, no auditório municipal António Silva, no Cacém (Sintra).

Com título retirado de um texto do livro “Novas Cartas Portuguesas”, a peça, interpretada por Sara Barros Leitão, tem por base a criação do primeiro Sindicato do Serviço Doméstico em Portugal para contar a história, ainda pouco conhecida, do trabalho das mulheres, do seu poder de organização, reivindicação e mudança.

A peça tem produção de Cassandra, uma estrutura de criação artística fundada em 2020 por Sara Barros Leitão.