Depois de várias apresentações esgotadas em Lisboa, Sincera Mente anuncia agora uma nova data no Teatro Villaret, a 10 de novembro

"O maior fenómeno Drag das redes sociais chegou finalmente aos palcos e tem sido um sucesso imediato. O espectáculo '(VOU-TE)³' é um stand-up interactivo de autoria da Drag Queen e comediante Sincera Mente, que assina também a encenação desta criação que junta comédia, improviso e histórias pessoais", destaca a promotora Força de Produção em comunicado.

Em palco, Sincera Mente estabelece uma relação direta com o público e "transforma cada espectáculo num momento único, criando uma experiência diferente a cada apresentação". Paralelamente, o público é convidado a participar, sugerindo temas que serão explorados em improviso no palco.

Com uma trajectória artística iniciada em 2009, Sincera Mente destaca-se como comediante, cantora, bailarina e performer. "Uma palhaça deslumbrante ou uma intérprete hilariante? Uma coisa é certa: Sincera Mente não passa despercebida. Com uma presença magnética e uma expressividade singular, é impossível não fixar o olhar nela enquanto o riso se solta sem controlo", remata a promotora.