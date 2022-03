No passado sábado, dia 5 de março, a SIC estreou "Tabu", de Bruno Nogueira. Descrito como um formato "que vai abalar consciências e suscitar o debate na sociedade", o programa conquistou os espectadores e os elogios multiplicam-se nas redes sociais.

No episódio de estreia da adaptação de um formato internacional, Inês, de 23 anos, Luís, de 36, Sérgio, de 39, e Micaela, com 22, foram os protagonistas. ""Esta semana convidei quatro pessoas com deficiências para passarem dias comigo. Juntos vamos tentar perceber se as limitações físicas podem ou não ser uma fonte de humor", explicou Bruno Nogueira.

Na sua conta no Instagram, Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, também elogiou o trabalho do humorista. "Arriscar. Inovar. Desassossegar. E rir em tempos de chumbo. Bruno magistral, numa produção exímia da 'Até ao fim do Mundo'. Muito orgulho nisto", escreveu.

Leia as reações: