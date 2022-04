A série de drama criminal Max Original, "Tokyo Vice", da Endeavor Content e WOWOW, já está disponível na HBO Max. A produção com Ansel Elgort e Ken Watanabe conta com produção-executiva de Michael Mann, realizador de filmes como "O Último dos Moicanos", "Heat - Cidade Sob Pressão", "O Informador" e "Miami Vice".

Inspirada no relato em primeira mão, não-ficcional, do jornalista americano Jake Adelstein sobre a Polícia Metropolitana de Tóquio, a série de drama criminal, filmada em Tóquio, mostra o declínio diário de Jake Adelstein (interpretado por Ansel Elgort) no submundo decadente desta cidade no final dos anos 1990, onde nada nem ninguém é verdadeiramente o que ou quem parece.

Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu e Tomohisa Yamashita também fazem parte do elenco da série filmada em Tóquio.