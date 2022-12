Em 1922 o arqueólogo Howard Carter operou no deserto egípcio uma das mais célebres descobertas da história da disciplina - a da múmia do faraó Tutankhamon. Imediatamente famoso, particularmente pelo excelente estado de conservação, o achado continuou a gerar intensos estudos disciplinares ao longo de décadas - e, com isto, cada vez mais conhecimento não apenas sobre ele como sobre esse período fascinante da Antiguidade pré-Clássica.

Dividido em três partes, “Tutankhamon” conta a história das escavações egípcias até 1922, seguindo pelos extensos estudos nos anos seguintes e concluindo com uma análise do seu legado - onde Grier propõe algumas questões a propósito do questão colonial que circunda a expansão arqueológica europeia/norte-americana.

O faraó apagado

Uma das principais ironias a envolver a popularidade de Tutankhamon é que este faraó vinha de uma linhagem tão mal vista pelos seus contemporâneos que houve esforços variados no sentido de o fazer desaparecer, tal como a sua linhagem, da escrita da História.

Em causa estava o facto de o seu pai, Akhenaton, ter cometido a suprema “heresia” de tentar impor o monoteísmo a uma sociedade largamente à vontade com um variado culto de deuses. Pouco interessado em política, Akhenaton construiu uma fortaleza no deserto e uma inquieta elite teve de esperar o seu desaparecimento, 17 anos depois, para restabelecer as tradições. E nelas não havia lugar para o seu sucessor Tutankhamon.

“De facto”, diz Grier, “há uma ironia nisto. Mas ele é famoso pelos seus tesouros. Se não tivesse havido essa tentativa de apagá-lo, hoje saberíamos muito mais a respeito deles. Por exemplo, o templo mortuário foi desmantelado e os blocos reutilizados. Se tivéssemos aquelas paredes poderíamos ler sobre a sua história - a data em que ele entrou em guerra, por exemplo. Como Carter comentou, mesmo com os tesouros ele escapa-nos“, observa.

créditos: Pat Remler

O colonialismo para além do bem e do mal

Mais de 200 anos depois Bob Grier pode lamentar que o arranque brilhante da arqueologia se tenha dado de mãos dadas com diferentes períodos de invasões europeias pelo território africano. Mas a História é indiferente às morais do século XXI e o facto é que os primeiros estudiosos chegaram ao Egito juntamente com Napoleão.

Se no plano político a terra dos faraós será palco de longas disputas territoriais entre ingleses e franceses (com o acréscimo dos americanos mais tarde) que só terminarão com Nasser já a meio do século XX, no que concerne à preservação, à paixão e aos estudos metódicos do espólio egípcio os europeus fizeram um trabalho de resgate inestimável.

No seu livro o autor narra o incidente de Saqqara, quando um grupo de turistas franceses bêbados tentou invadir uma tumba sem os bilhetes de entrada. Howard Carter posicionou-se a favor da guarda local e, mesmo tendo enfrentado sérios problemas com as autoridades coloniais, recusou-se a pedir desculpas.

créditos: AFP

Num outro momento, no entanto, convida as mulheres dos oficiais ingleses para as escavações da tumba de Tutankhamon, mas deixou de fora as mulheres dos egípcios. “Carter é muito mais complexo do que muitas vezes é descrito. Às vezes as pessoas fazem coisas contraditórias”, sublinha Bob Grier.

Escrito de forma fluída e bastante acessível, o livro apresenta na sua longa segunda parte uma série de novidades que acompanharam os estudiosos a partir das descobertas das tumbas.

“Obrigado pelas palavras sobre a minha escrita”, diz o autor. “Não me vejo como um académico, mas como um professor. Tento escrever da mesma forma que ensino os meus alunos nas aulas da universidade. Todos os factos normalmente podem ser associados a uma história e, a contarmos bem, os estudantes vão lembrar-se - espero que para os exames!”, realça.