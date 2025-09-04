Depois de um ano de pausa, a Comic Con Portugal vai regressar em 2026 e com uma nova 'casa'. A 11.ª edição do evento de cultura pop vai realizar-se nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril no Europarque, em Santa Maria da Feira

"É com enorme entusiasmo que partilhamos contigo uma novidade histórica: a Comic Con Portugal inicia uma nova viagem em 2026, mudando-se oficialmente para o Europarque, em Santa Maria da Feira", confirmou a organização ao SAPO Mag.

A partir de 2026, a Comic Con Portugal irá realizar-se de dois em dois anos. Em comunicado, a organização adianta que celebrou uma parceria de três edições (2026, 2028 e 2030).

"Esta mudança representa muito mais do que uma alteração de espaço: É a oportunidade de crescimento e expansão, num recinto moderno e versátil", destaca a Comic Con Portugal, acrescentando que o objetivo é transformar Santa Maria da Feira "num verdadeiro epicentro da cultura pop, envolvendo toda a comunidade local".

"É o arranque de uma nova era de experiências épicas, que se estenderão para além do recinto, envolvendo hotéis, restaurantes, comércio e espaços culturais", acrescenta.

Para Paulo Cardoso, CEO da Comic Con Portugal, "iniciar a nossa segunda década neste novo lar representa muito mais do que uma mudança de localização – é o início de uma nova viagem". "Santa Maria da Feira oferece-nos a oportunidade de concretizar a nossa visão de criar uma verdadeira Cidade da Cultura Pop, onde o evento se estende para além do recinto e se torna numa celebração comunitária. Esta parceria permitir-nos-á atingir novos patamares de qualidade e impacto cultural", destaca.

"A chegada da Comic Con Portugal ao Europarque representa um momento histórico para a nossa infraestrutura. Temos as condições ideais para acolher este evento de referência e contribuir para a sua evolução. Esta parceria simboliza a nossa capacidade de ser palco dos maiores eventos nacionais, reforçando a posição do Europarque como destino preferencial para iniciativas de excelência", sublinha Paulo Sérgio Pais, diretor Geral da Feira Viva.