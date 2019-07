Um canal de Youtube desafiou um padre britânico a ouvir pela primeira vez as canções de Billie Eilish. O vídeo foi gravado pelo youtuber Jolly e partilhado nas redes sociais.

Durante o vídeo, depois de ouvir os principais singles da jovem artista, o padre britânico não controla as emoções e acaba por chorar.

O vídeo tornou-se viral e foi visto por mais de dois milhões de pessoas em menos de duas semanas.

Veja o vídeo:

Billie Eilish, uma das novas estrelas da música mundial, estreia-se em Portugal a 4 de setembro. A norte-americana vai apresentar o seu primeiro álbum, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".