Muito antes de chegar à Casa Branca, Donald Trump fez uma breve e célebre aparição no filme "Sozinho em Casa 2 - Perdido em Nova Iorque", de 1992. Após se tornar Presidente dos EUA, muitos fãs quiseram que a sua cena fosse removida, o que foi apoiado pelo protagonista Macaulay Culkin, enquanto o seu realizador, Chris Columbus, diz que a presença de sete segundos "tornou-se uma maldição, um fardo".

Muito menos se fala de outra "prestação cinematográfica" de Trump: "Celebridades", de 1998, realizado por Woody Allen, uma comédia sobre a indústria do entretenimento pelo ponto de vista de um jornalista num grande elenco com Kenneth Branagh, Judy Davis, Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith e Charlize Theron, entre outros.

E o lendário cineasta, agora com 89 anos e vencedor de quatro Óscares, tem boas recordações da experiência.

"Sou uma das poucas pessoas que pode dizer que dirigiu Trump. Dirigi Trump em ['Celebridades']. Foi um prazer trabalhar com ele e um ator muito bom. Foi muito educado, acertou na sua posição [em cena], fez tudo corretamente e tinha um talento especial para o mundo do espetáculo. Poderia dirigi-lo agora. Se ele me deixasse dirigi-lo agora que é presidente, acho que poderia fazer maravilhas", contou Allen durante uma recente aparição no podcast "Club Random", de Bill Maher, citado pela revista Variety.

As declarações estão a tornar-se virais e algumas notícias usaram o "poderia dirigi-lo agora" para destacarem em título que Woody Allen quer fazer outro filme com o atual presidente dos EUA, incluindo a própria revista Variety, ignorando que a declaração está carregada do seu habitual humor.

Mais à frente, a intenção do realizador fica evidente: "Discordo de muitas, quase todas, não de todas, mas de quase todas as suas políticas. Só posso julgar o que sei por tê-lo dirigido no filme. E ele foi um prazer para trabalhar, muito profissional, muito educado com toda a gente. Como disse, gostaria de o dirigir agora como presidente e deixar-me tomar as decisões. Mas isso não vai acontecer".

Mesmo assim, o próprio visado não demorou a partilhar a ligação para a notícia da Variety com os elogios na sua rede social Truth Social.

No filme de Woody Allen de 1998, Trump é entrevistado por um jornalista de celebridades sobre os seus últimos empreendimentos imobiliários e, "num raro momento de humor autodepreciativo", recorda a Variety, responde: "Bem, estou a trabalhar na compra da Catedral de São Patrício. Talvez fazer uma pequena demolição e a construir um edifício muito, muito alto e bonito".

Durante o podcast, Allen diz que votou na candidata do Partido Democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais de 2024 e discorda com Trump em "99% dos temas, mas que, como ator, ele foi "muito bom" e tinha uma "qualidade carismática" à frente da câmara.

O cineasta também disse que "estou surpreendido que ele tenha querido entrar para a política. A política não passa de dores de cabeça, decisões críticas e agonia. Este era um tipo que costumava ver nos jogos [de basquetebol] dos Knicks, e gostava de jogar golfe, de ser jurado em concursos de beleza e de fazer coisas agradáveis e relaxantes. Porque é que alguém quereria, de repente, ter de lidar com questões políticas, está para lá da minha compreensão.”