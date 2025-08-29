A primeira edição do Worten Mock Fest arrancou esta quinta-feira, 28 de agosto, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Ao longo de três dias, os palcos vão receber humoristas nacionais e internacionais, num festival com sessões esgotadas e muitas gargalhadas. Veja a reportagem no vídeo.
Worten Mock Fest já começou: "expectativas foram superadas" e já há planos para o futuro
29 ago 2025 11:14
-
- Música · 18 jul 2025 23:26
Quiz no MEO Marés Vivas: será que os fãs sabem tudo sobre os Scorpions?
Comentários