O humorista Herman José foi distinguido esta terça-feira, dia do seu aniversário, com a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Governo português, em reconhecimento pelo seu percurso profissional. Aproveite e recorde na galeria algumas das personagens mais célebres do ator, como Serafim Saudade, José Estebes, Maximiana e o menino Nelito.

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram