Depois de uma pausa de cinco anos, Nelly Furtado voltou aos palcos. A artista lusodescendente atuou no passado dia 30 de dezembro no festival de Ano Novo Beyond The Valley, na Austrália. Aproveite para recordar na galeria algumas das fotografias da carreira da artista que se tem mantido longe dos holofotes.

