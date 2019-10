A cantora colombiana Shakira editou o disco "She Wolf" a 9 de outubro de 2009, há dez anos. "She Wolf", "Did It Again", "Give It Up To Me" e "Gypsy" foram os singles do álbum. Aproveite para revisitar na galeria a carreira da cantora colombiana.

