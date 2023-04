Está a caminho uma nova prequela de A Guerra dos Tronos".

Esta quarta-feira, a HBO anunciou que deu luz verde de produção para série a "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", uma das muitas novidades que se seguiram ao anúncio da mudança de nome da plataforma HBO Max para Max a 23 de maio.

A história situa-se um século antes dos acontecimentos da série principal, tendo como protagonistas o Ser Duncan, o Alto, e o seu escudeiro, Egg.

"Um século antes dos acontecimentos de 'A Guerra dos Tronos', dois heróis improváveis ​​vagueiam por Westeros... Sor Duncan, o Alto, um jovem cavaleiro ingénuo mas corajoso, e Egg, o seu pequeno escudeiro. Situado numa época em que a descendência Targaryen ainda detém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam estes improváveis ​​e incomparáveis amigos", descreve a apresentação oficial do projeto.

Na produção executiva estão os nomes de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal e Vince Gerardis.

Não existem datas de produção ou estreia.

Recorde-se que está em rodagem a segunda temporada da primeira prequela, "House of the Dragon", lançada no ano passado, que se tornou no título mais visto na HBO Max, ultrapassando a oitava temporada de "A Guerra dos Tronos".

Nas últimas semanas, especulava-se que a HBO queria continuar a explorar o universo, mas a prequela que estaria a ser discutida centrava-se na conquista de seis dos sete reinos de Westeros (com exceção de Dorne) pelo exército e os três dragões de Aegon Targeryan (o primeiro Rei do Trono de Ferro), Visenya e Rhaenys, 300 anos antes de "A Guerra dos Tronos".