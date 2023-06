Esta sexta-feira, dia 16 de junho, o SAPO Mag viajou até Madrid para a apresentação de "Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel" centrado na popular e adorada personagem de Pedro Alonso. A conferência de imprensa marcou o último dia de gravações da primeira temporada e, além do protagonista, contou com a presença do elenco principal da (Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez) e dos criadores (Álex Pina e Esther Martínez Lobato).

Para revelar as novidades ao mundo, o serviço de streaming abriu as portas do cenário virtual da série, onde foram gravadas algumas das principais cenas da primeira temporada. No palco do fictício "Hotel Gioconda" - que certamente será um dos locais mais importantes dos episódios -, os atores e guionistas revelaram algumas pistas sobre a história de Berlim.

Na conversa com os jornalistas, o criador da série frisou que a música terá um papel importante na série, tal como aconteceu em "La Casa de Papel". "Em todas as séries que fizemos, a música teve um papel fundamental. Lidámos sempre com emoções, e a música coloca-nos num lugar especial. Esta é a série que produzimos com mais música. Já fizemos covers de muitas grandes canções, alguns hits (...) e temos alguns temas que foram compostos para a série", adiantou Álex Pina.

O criador revelou ainda que "Felicità", de Albano e Romina Power, será uma das canções principais. Para a série, Pedro Alonso e Tristán Ulloa juntaram-se e gravaram em estúdio uma versão do popular tema.

"Fomos a estúdio gravar e foi uma experiência deliciosa, incrível", confessou Pedro Alonso. "Ele não queria sair do estúdio. É um vicio", acrescentou Tristán Ulloa.

Ouça a canção:

