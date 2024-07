Nos EUA, as empresas de streaming estão a unir forças para atrair novos espectadores, aumentar as vendas de publicidade e, finalmente, obter lucro – algo que apenas a Netflix conseguiu concretizar até agora.

Sejam Disney+, Hulu e Max, ou ESPN, Warner Brothers Discovery e Fox – o mundo do streaming está a transformar-se em alianças improváveis.

O repentino espírito de equipa tem tudo a ver com os resultados financeiros, sendo a Netflix a única plataforma que conseguiu cobrir os custos de produção exorbitantes para fidelizar os seus subscritores.

O grande desempenho da Netflix continuou no segundo trimestre, à medida que continua a ganhar milhões de subscritores (mais oito milhões, para chegar aos 277 milhões) e a gerar muitos milhões de dólares em lucros (2,15 mil milhões de dólares ou 1,97 mil milhões de euros).

Em 2024, manter várias contas de streaming pode custar mais do que um pacote tradicional de cabo ou satélite, cujos preços elevados, que chegam a centenas de dólares, ajudaram a atrair os espectadores para os braços da Netflix em primeiro lugar.

Para Jeff Shell, que em breve liderará o novo grupo Skydance-Paramount Global, subscrever todo um conjunto de plataformas já não é prático.

“Não creio que seja preciso muita ciência para projetar que a situação do consumidor não é sustentável”, disse.

Estes novos pacotes não servem apenas para economizar o dinheiro dos clientes, mas também são uma jogada empresarial inteligente, dizem os especialistas.

“A agregação reduz a rotatividade”, explicou Mark Boidman, da Solomon Partners.

“Quando se tem um ou dois serviços de streaming porque eles têm um programa que deseja ver, é muito fácil cancelar a subscrição” quando terminar, disse.

Com o agrupamento, vai pensar mais antes de desligar, acrescentou Boidman.

Um exemplo é o novo pacote StreamSaver da gigante de TV e internet Comcast.

Por 15 dólares por mês (cerca de 13,80 euros, à cotação do dia), além da conta de TV por cabo ou internet, obtém-se as plataformas Peacock, Netflix e Apple TV+ – tudo por um preço 35% mais barato do que comprar cada serviço separadamente.

Espera-se que Disney+, Hulu e Max ofereçam um desconto conjunto semelhante até ao final de 2024.

Ted Sarandos, presidente executivo da Netflix, no meio do elenco de "Bridgerton"

"A questão central empresarial é 'Faço mais dinheiro com os novos clientes ou perco dinheiro com os clientes que'" andam a pagar menos, disse Michael Smith, professor de tecnologia da informação na Universidade Carnegie Mellon.

Deixando a Netflix de lado, o streaming continua a ser deficitário para todas as principais plataformas, da Peacock à Max, bem como para a Disney, que promete um regresso da sua plataforma Plus ao lucro no quarto trimestre.

As alianças vão agrupar mais espectadores e atrair publicidade, que volta a ser popular, inclusive na Netflix.

As alianças permitir-lhes-ão agregar públicos que podem ser alvo dos anunciantes, “o que poderá ser muito valioso”, disse Boidman.

Smith alertou que “o desafio será descobrir quem terá acesso aos dados e como partilhar esses dados” entre os parceiros.

"Se se separarem, quem fica com isso?", acrescentou Smith.

A parceria também pode dar uma vantagem na compra de conteúdos.

ESPN, Warner Bros Discovery e Fox deram poucos detalhes sobre a sua anunciada colaboração, que resultará numa plataforma desportiva.

Os direitos desportivos podem ser extremamente caros, mas o trabalho conjunto provavelmente oferecerá às plataformas uma vantagem extra nas negociações com ligas e organizadores de eventos.