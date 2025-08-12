"Amor Eterno", novela turca transmitida pela SIC, conquistou um dos melhores resultados desde a estreia. Esta segunda-feira, ia 11 de agosto, o episódio registou o melhor valor em rating, com 5.1.

O capítulo da novela foi visto por mais de 495 mil espectadores, conquistando 16,8% de share. No mesmo horário, "A Sentença", da TVI, somou 16,2% de share, com cerca de 479 mil espectadores.

Já na RTP1, a emissão da "Volta a Portugal" registou 10,8% de share.