A Apple TV+ revelou esta quinta-feira, dia 6 de abril, o trailer de "Silo". A série baseada na trilogia best-seller de Hugh Howey estreia-se a 5 de maio e conta com Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones e Tim Robbins nos principais papéis.

Em comunicado, o serviço de streaming explica que a série acompanha as "últimas dez mil pessoas na Terra", que vivem num verdadeiro e gigante silo, para se protegerem "do mundo tóxico e mortal". "No entanto, ninguém sabe quando e por que é que o silo foi construído e quem tentar descobrir enfrentará consequências", resume a Apple TV+.

A primeira temporada de "Silo" vai contar com dez episódios, que se estreiam semanalmente na plataforma de streaming da Apple.

Veja o trailer: