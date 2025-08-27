Na noite desta terça-feira, dia 26 de agosto, Benjamin Hightower surpreendeu o público e os jurados do "America’s Got Talent" ao interpretar um dos maiores clássicos dos anos 80: "Never Gonna Give You Up", de Rick Astley.

"Assim que reconheci a música, não só é uma excelente escolha, como também um grande risco, e acho que conseguiste mesmo fazê-lo", elogiou Mel B, jurada do programa de talentos. "Tens tanto carisma de estrela… Acho que foi uma ótima escolha de música porque foi muito diferente do que vimos na tua audição", acrescentou Sofía Vergara.

Já Simon Cowell teceu algumas críticas à atuação. "Todos nós adorámos mesmo a tua audição. Pessoalmente, esta não foi tão boa... Acho que estava demasiado produzida", afirmou.

Veja aqui a atuação completa.

Na primeira fase do "America’s Got Talent", o concorrente norte-americano cantou "Pink Pony Club", de Chappell Roan, e a atuação tornou-se viral - veja aqui.

O participante do programa de talentos cresceu entre o Alabama e o Tennessee e é um veterano da Força Aérea. Na conversa com o júri, Benjamin Hightower contou que a sua paixão pelas artes começou ao cinco anos, depois de ver o musical "Fantasma da Ópera", na Broadway.

"Na Força Aérea conheci pessoas maravilhosas, vi o mundo e tive a oportunidade de servir o meu país. E estou muito orgulhoso disso, mas, no fundo, sempre soube que queria fazer música e estar num palco como este", afirmou. "No ano passado tive de tomar uma decisão: continuar mais anos na Força Aérea e continuar a ver outras pessoas arriscarem e irem atrás dos seus sonhos, ou sair e tentar eu também. E foi a decisão mais difícil e assustadora que alguma vez tomei", confessou o concorrente.

No palco do "America's Got Talent", Benjamin Hightower confirmou que seguir o seu sonho foi a melhor opção.