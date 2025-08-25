O "Big Brother Verão" está prestes a chegar ao fim e a TVI já revelou os detalhes sobre a última gala da edição. Ao contrário do habitual, a final não se vai realizar num domingo, mas sim a uma sexta-feira, 12 de setembro, numa emissão especial em direto.

Pela primeira vez na história do reality show, a grande final vai acontecer fora dos estúdios da Venda do Pinheiro. O palco escolhido é o Parque dos Poetas, em Oeiras, que receberá o evento ao ar livre, aberto ao público e com entrada livre.

"No dia 12 de setembro, o Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe em direto a 'Gala Final' do 'Big Brother Verão', numa emissão especial. Pela primeira vez, a grande final do reality show acontece ao ar livre, oferecendo ao público uma experiência única para assistir à consagração do vencedor. Com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o evento tem entrada livre. Todos poderão viver de perto esta noite memorável", destaca o canal em comunicado.

A gala será conduzida por Maria Botelho Moniz, que estará em palco para receber os finalistas. A festa contará ainda com a atuação de vários artistas.