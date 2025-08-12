Bruno de Carvalho foi expulso do "Big Brother - Verão", da TVI, esta segunda-feira, 11 de agosto, na sequência de um pontapé dado a um colega, Afonso Leitão.

"As regras na minha 'casa' são claras e as imagens não deixam margem para interpretações poéticas. Bruno de Carvalho, não me resta outra opção senão expulsá-lo", disse a 'voz'.

Ao abandonar a 'casa', o antigo presidente do Sporting criticou a produção. "Não me quero despedir de ninguém. Quero que todos se lixem. Esta produção é de bradar aos céus... No 'Dois às 10', vamos pôr tudo em pratos limpos", reagiu o concorrente do reality show.

"Chega de palhaçadas desta produção, disto tudo. O que têm que dizer é que no meu contrato estava a saída, isso é o que têm que dizer", acrescentou Bruno de Carvalho. "Mas, em contrato algum, estava um pontapé a um colega, isso também é preciso ser dito", respondeu Maria Botelho Moniz.

Na saída, o concorrente recusou conversar com a equipa do reality show. "Assim que abandonou o 'Big Brother Verão', após ser expulso diretamente, Bruno de Carvalho mostrou-se completamente fora de si. O concorrente recusou-se a falar com a jornalista Daniela Magalhães e virou-lhe as costas", destaca a TVI.