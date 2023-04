Sui Wonders ("Generation") e Wyatt Oleff ("I Am Not Okay with This" e "It") protagonizam a nova série do serviço de streaming da Apple.

"Cidade em Chamas", série de oito episódios baseada no livro de Garth Risk Hallberg, estreia-se a 17 de maio na Apple TV+. A primeira temporada conta com argumento e produção de Josh Schwartz e Stephanie Savage, criadores de "The Gossip Girl" e "The O.C". Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe e John Cameron Mitchell fazem parte do elenco principal da nova série do serviço de streaming. Em comunicado, a Apple TV+ adianta que a série arranca quando um aluno Universidade de Nova Iorque é baleado no Central Park no dia 4 de julho de 2003. "Samantha está sozinha, sem testemunhas e há poucas provas. A banda dos seus amigos estava a atuar no seu bar favorito, mas ela saiu para encontrar alguém e prometeu voltar, o que nunca aconteceu", resume o comunicado.