Suspense, mistério e crime são os ingredientes principais de "Fatma", nova produção turca da Netflix. A primeira temporada da série estreia-se esta quarta-feira, dia 27 de abril, e promete dar que falar.

Os episódios seguem Fatma, uma empregada de limpeza, que comete um homicídio enquanto procura o seu marido desaparecido, Zafer. "Como todos a tomam por uma senhora das limpezas em nada excecional, torna-se uma assassina invisível", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer:

"Aquilo a que chamamos pó é composto por areia e terra mas, sobretudo, por pele humana", frisa a Netflix na legenda que acompanha o trailer da produção. "A história de Fatma começa com uma simples busca por Zafer, mas acaba numa enorme confusão que alguém vai ter de limpar", remata a plataforma.

Com argumento de Ozgur Onurme, que partilha a realização com Ozer Feyzioglu, a série é produzida por Basak Abacigil Sozeri. Burcu Biricik é a protagonista e o elenco conta ainda com Ugur Yucel, Mehmet Yilmaz Ak, Hazal Turesan, Olgun Toker, Gulcin Kultur Sahin, Deniz Hamzaoglu e Cagdas Onur Ozturk.