“Os atuais subscritores diretos ou através da ‘app store’ vão ver o aumento do valor da sua subscrição ser efetivo no próximo ciclo de faturação após 13 de julho de 2023. Este aumento de preço segue os custos mais elevados de criação de conteúdos e desenvolvimento do produto e permite à HBO Max continuar a investir em conteúdos de qualidade e na experiência de produto que se esforça para proporcionar aos seus subscritores”, indicou a companhia em comunicado.

De acordo com o site da plataforma, o valor da subscrição mensal é de 7,99 euros, enquanto um só pagamento anual representa um custo de 46,99.