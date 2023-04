A Warner Bros. Discovery confirmou esta quarta-feira, dia 12 de abril, que o seu principal serviço de streaming irá chamar-se Max, deixando cair o nome do canal norte-americano HBO. A plataforma vai contar também com conteúdos do Discovery+ e novas produções originais.

A plataforma Max terá um novo site (na web será max.com) e será lançada nos Estados Unidos a 23 de maio. Em Portugal, a mudança acontecerá apenas em 2024.

"Em 2024, a HBO Max vai tornar-se Max em Portugal, com HBO originals, séries de sucesso, filmes, reality e muito mais", confirmou a plataforma nas redes sociais.

"Mais informações serão reveladas mais perto da data", acrescenta a nota publicada esta quarta-feira.

Em conferência de imprensa, o CEO da empresa, David Zaslav, revelou que "The one to watch" será slogan da Max. “Temos a maior biblioteca de títulos do mundo”, destacou.