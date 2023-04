A produção da segunda temporada de "House of the Dragon" arrancou esta semana nos estúdios Leavesden, no Reino Unido, confirmou a HBO Max em comunicado.

"'House of the Dragon' está de volta. Estamos muito entusiasmados por voltar a filmar com membros da nossa família original, bem como com novos talentos nos dois lados da câmara", sublinha Ryan Condal, cocriador e showrunner.

"As personagens favoritas vão em breve voltar a conspirar nas mesas do conselho, a marchar com os seus exércitos e a montar os seus dragões para a batalha. Mal podemos esperar para partilhar o que temos preparado", adianta.

Tal como na primeira temporada, a equipa de "House of the Dragon" criou um programa de acompanhamento e orientação no set para um grupo de produtores em fase de aprendizagem. "Agora que as filmagens da segunda temporada já tiveram início, a série abre mais uma vez as suas portas ao WBD Access Directors Shadows, proporcionando a dois talentosos realizadores emergentes, B Welby e Ebele Tate, a oportunidade de aperfeiçoar as suas habilidades e aprender com uma das melhores equipas de filmagem da indústria", frisa o serviço de streaming.

O elenco da segunda temporada da série conta com Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham também vão fazer parte dos novos episódios.