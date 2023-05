A terceira temporada de "The Great" chega à HBO Max a 13 de maio e vai contar com 10 episódios, anunciou o serviço de streaming.

Na terceira temporada da série, Catherine (Elle Fanning) e Peter (Nicholas Hoult) tentam fazer o seu casamento funcionar depois de alguns problemas aparentemente intransponíveis. "Peter testemunhou a sua própria tentativa de assassinato pelas mãos de Catherine que também prendeu todos os seus amigos. Além disso, Peter está ocupado a desempenhar o papel de primeiro marido do reinado de Catherine, ocupando-se com a paternidade, com a caça e com as suas aventuras culinárias salgadas", adianta a HBO Max.

Mas as novas tarefas não são suficientes para manter Peter satisfeito, uma vez que as visões do seu falecido pai (interpretado por Jason Isaacs) persistem na sua cabeça com os seus fracassos como filho de Peter, The Great. "Catherine, The Great, começa a levar o seu nome além-fronteiras e, inspirada por uma visita do embaixador dos Estados Unidos, organiza uma conferência onde camponeses, nobres e comerciantes podem dar sua opinião sobre o desenvolvimento de uma nova Rússia. Ela aprende que mesmo os melhores líderes políticos por vezes precisam fazer concessões para progredir", resume o serviço de streaming.