Na passada sexta-feira, dia 23 de junho, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Beatriz Salgueiro, de 30 anos, que já fez dois transplantes de pulmão. No arranque da entrevista, o apresentador contou-se que recebeu um pedido da convidada.

"Chegou-me a indicação, que faz todo o sentido, da sua parte, para que eu não dramatize a sua história", revelou Manuel Luís Goucha. "Faço questão de dizer aquilo que norteia a minha postura enquanto profissional neste programa: eu não procuro drama, procuro justamente a superação. É enquanto força inspiradora, enquanto protagonista de uma história de superação, que eu tenho muito gosto em tê-la como minha convidada", frisou.

O apresentador sublinhou ainda que "quando se fala de programas de daytime há muito a ideia do escarafunchar a dor alheia". "Tenho imenso pudor pela dor alheia e portanto, se as lágrimas surgirem, se a emoção surgir na sequência de uma conversa, ela pode surgir naturalmente, não que eu a tenha provocado com uma pergunta. Agora também tenho o cuidado de quando isso acontece, rapidamente sair daí", sublinhou.

“Acho que as lágrimas podem ser uma artimanha para conquistar audiências e eu não quero que as audiências deste programa sejam conquistadas à custa disso", rematou o apresentador.

