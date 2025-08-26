A TVI vai estrear brevemente "Ora Bolas", um novo concurso onde não há espaço para dúvidas: ou acerta, ou cai. Com Maria Cerqueira Gomes na apresentação, o formato promete testar os conhecimentos dos concorrentes.

O novo formato está a ser gravado em Buenos Aires, na Argentina. Na sua página no Instagram, a apresentadora confessou que a experiência tem sido "incrível".

"O 'Ora Bolas' está a ser o projeto da minha vida. Buenos Aires é uma cidade incrível, mas incrível mesmo é a equipa maravilhosa que está a dar vida a este programa — e que em breve também vai ser vosso", escreveu Maria Cerqueira Gomes nas redes sociais.

"Estou feliz, muito feliz. E acho que se nota", rematou.

Gravado na Argentina, “Ora Bolas” vai juntar quatro equipas em duelos sucessivos, com perguntas de cultura geral organizadas em cinco rondas. Mas haverá uma regra que promete mudar tudo: quem erra, é atingido por uma bola gigante e acaba dentro de uma piscina.

A equipa com melhor desempenho garante o acesso à Ronda Final, onde poderá conquistar um prémio em dinheiro. Se vencer, mantém-se no programa e regressa no episódio seguinte, com a possibilidade de acumular vitórias e prémios ao longo da participação.

Apresentado por Maria Cerqueira Gomes e gravado na Argentina, o novo game show promete pôr à prova os nervos e o conhecimento dos concorrentes. Misturando cultura geral, estratégia e coragem, o programa desafia equipas de cinco participantes numa competição repleta de adrenalina e desafios inesperados.