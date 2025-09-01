Dezenas de milhares de fãs encheram, no dia 15 de julho a Praça il-Fosos, em Malta, para assistir ao Isle of MTV Malta 2025. No dia 13 de setembro, a partir das 19h20, a MTV Portugal vai transmitir os concertos do festival, que o SAPO acompanhou em exclusivo nacional.
O line-up do maior festival de música gratuito da Europa contou com de Damiano David, ALOK e Ella Henderson, além de um concerto da artista local Miriana Conte.
A cantora e compositora britânica Ella Henderson encantou o público com alguns dos seus hits, incluindo "Ghost" e "Glitterball". A atuação serviu de pontapé de saída para a sua próxima digressão europeia, na qual irá acompanhar os OneRepublic.
O aclamado cantor e compositor italiano Damiano David conquistou o público durante a sua primeira atuação em Malta.Os O artista apresentou o seu disco de estreia, "Funny Little Fears", que conta com temas como "The First Time", "Voices" ou "Born With A Broken Heart".
Encerrando o espetáculo com lasers e pirotecnia, a superestrela brasileira da música eletrónica, ALOK, apresentou todo o poder da criatividade humana com a estreia europeia do seu conceito "Keep Art Human", em colaboração com o grupo Urban Theory.
Ao longo das suas 17 edições, o Isle of MTV Malta tem atraído para a praça maltesa milhares de fãs de música, que, todos os anos, assistem a atuações especiais de algumas das maiores estrelas mundiais, incluindo Alesso, Ava Max, David Guetta, Jessie J, Lady Gaga, Marshmello, Martin Garrix, N.E.R.D, Nelly Furtado, OneRepublic, RAYE, Rita Ora, Scissor Sisters, Snoop Dog e Tom Grennan.
