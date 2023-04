"Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now" estreou-se a 5 de abril na Netflix. No documentário, o cantor escocês abre as portas da sua casa e recorda os momentos mais difíceis da sua carreira.

"Neste documentário musical intimista, o premiado estúdio Pulse Films estabelece uma parceria com a estrela em ascensão Lewis Capaldi num momento crucial da sua carreira", destaca o serviço de streaming.

Segundo a Netflix, o filme "retrata a história de um jovem artista que regressa às suas origens após alcançar um incrível sucesso a nível mundial e tenta reaproximar-se da sua antiga vida e da família e dos amigos que deixou para trás".

No documentário, Lewis Capaldi confessa que teve um bloqueio criativo depois do sucesso do primeiro álbum. No filme, o músico conta que foi diagnosticado com a síndrome de Tourette, em setembro do ano passado.