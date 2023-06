Park Soo Ryun, que participou no drama sul-coreano "Snowdrop", do Disney+, morreu este domingo, dia 11 de junho, aos 29 anos. De acordo com a imprensa sul-coreana, a atriz sofreu uma queda nas escadas da sua casa e bateu com a cabeça.

O site Koreaboo adianta que Ryun foi hospitalizada, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos.

Além da série do Disney+, a atriz era conhecida na Coreia do Sul por ter protagonizado vários musicais, como "Il Tenore", "Finding Mr. Destiny", "The Days We Love" e "Siddartha".