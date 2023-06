José Condessa esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na emissão deste sábado, dia 17 de junho, de "Conta-me". No programa da TVI, o ator recordou as gravações de "Rabo de Peixe", da Netflix.

"Está extraordinário. Foi um dos projetos que me mudou enquanto pessoa", frisou o protagonista da série do serviço de streaming.

Na conversa, José Condessa chamou a atenção para um detalhe da sua personagem (Eduardo). "A minha personagem está sempre a molhar os lábios e isto é um hábito de quem está no mar, por causa do sal que greta. Isto é um pequeno pormenor", explicou.

"Ir para o mar e puxar as redes com o sal e frio, a arder... isso traz-me sensações e respeito por aquelas pessoas", acrescentou o ator.