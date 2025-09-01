"Isto É Gozar Com Quem Trabalha" regressa a 7 de setembro à SIC. Em entrevista ao "Jornal da Noite", Ricardo Araújo Pereira adiantou que o programa vai manter o mesmo formato.

"O programa é como o 'Telejornal', sem ofensa para si... No sentido em que o formato não interessa, o que interessa o que é que gente lá põe dentro todas as semanas. Portanto, depende sempre do que a atualidade portuguesa nos dá e a atualidade portuguesa é tão diversa", explicou.

A nova temporada do programa vai contar também com vários convidados. "Umas vezes vai haver, outras não", adiantou Ricardo Araújo Pereira, acrescentando que o episódio de estreia vai focar-se em temas da política portuguesa, como as autárquicas, o Orçamento do Estado ou julgamento de José Sócrates.

No Worten Mock Fest, em Lisboa, o humorista frisou que a equipa só "convida quem quer". "A gente convida para o nosso programa quem quer. Não existe, não estamos a violar direito nenhum. A Constituição não garante o direito de ser convidado para programas de entretenimento", frisou na conversa com Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) e o politólogo João Pereira Coutinho.

Veja o teaser: