"Rixa" ("Beef", no título em inglês) é a nova série de sucesso da Netflix e tem conquistado elogios dos espectadores e da crítica internacional. Na semana de estreia, a primeira temporada registou 70 milhões de horas assistidas, conquistando o segundo lugar no top das séries em inglês mais vistas entre 10 e 16 de abril, ficando apenas atrás de "Agente da Noite" (90 mil horas assistidas).

Em Portugal, a série com Steven Yeun e Ali Wong também chegou ao segundo lugar do ranking diário. Já nos Estados Unidos, "Rixa" lidera as preferências dos espectadores do serviço de streaming.

Os elogios à primeira temporada também se têm multiplicado na imprensa internacional. "'Rixa é inteligente, selvagem e sombriamente engraçada. Porque é que Netflix não faz mais séries como esta?", questiona a revista Time, acrescentando que "a série honra as diferenças entre classes, etnias e personalidades".

Já para o Telegraph, "Rixa" é "a melhor nova série do ano até agora".

Quais as consequências de uma discussão no trânsito? É este o ponto de partida da série. De acordo com a Netflix, "Rixa" segue o rescaldo de uma discussão de trânsito entre dois desconhecidos. "Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro nas lonas e zangado com o mundo, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), uma empreendedora por mérito próprio com uma vida idílica", resume a plataforma.

"Nesta série de comédia negra profundamente comovente, a intensidade do conflito entre os dois arrasa-lhes as vidas e as relações pessoais", destaca o serviço de streaming, descrevendo a série como "excêntrica".