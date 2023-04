Há boas notícias para os fãs de "Rixa". O criador e realizador da série, Lee Sung Jin, revelou que espera que a produção tenha uma segunda temporada e que já tem uma terceira planeada.

"Queria que tivesse uma sensação de conclusão apenas para garantir", disse o criador à Rolling Stone. "Mas há muitas ideias da minha parte para manter esta história em andamento. Acho que devemos ter sorte com uma segunda temporada, há muitas maneiras de Danny e Amy continuarem", explicou.

"Tenho uma grande ideia geral que ainda não posso dizer, mas tenho três temporadas mapeadas na minha cabeça atualmente", revelou Lee Sung Jin.

De acordo com a Netflix, "Rixa" segue o rescaldo de uma discussão de trânsito entre dois desconhecidos. "Danny Cho (Steven Yeun), um empreiteiro nas lonas e zangado com o mundo, enfrenta Amy Lau (Ali Wong), uma empreendedora por mérito próprio com uma vida idílica", resume a plataforma.

"Nesta série de comédia negra profundamente comovente, a intensidade do conflito entre os dois arrasa-lhes as vidas e as relações pessoais", destaca o serviço de streaming, descrevendo a série como "excêntrica".