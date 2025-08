A RTP vai transmitir em direto os 11 dias da 86.ª edição da Volta a Portugal Continente, que arranca no dia 6 de agosto. A emissão poderá ser acompanhada na RTP1, RTP3, RTP Play, Antena 1 e canais internacionais.

As etapas vão contar com narração de João Pedro Mendonça e comentários de Marco Chagas e Hugo Sabido, que volta a juntar-se à equipa da Volta a Portugal para acompanhar a prova na estrada numa das motas da RTP.

Diariamente, entre as 15h00 e as 18h30, a RTP1, RTP3, RTP Play e os canais internacionais da RTP transmitem em direto o percurso final da etapa do dia. Na RTP1, Alexandre Santos traz-nos o balanço do dia no programa "Heróis do Dia", os protagonistas e todas as emoções vividas na etapa.

"Na RTP3 iremos fazer a antevisão da etapa do dia, bem como o rescaldo no final da etapa e acompanhamento nos espaços informativos ao longo do dia com reportagens de Ana Barros", adianta o canal.

Também na Antena 1 poderá acompanhar em permanência a Volta a Portugal Continente com os jornalistas Pedro Ribeiro e Horácio Antunes. "De manhã poderá escutar várias reportagens e, a partir do 'Jornal de Desporto', às 12h30, tudo sobre as etapas nos noticiários, depois dos blocos informativos, nos espaços de informação de Desporto", adianta a RTP.

"Tudo começa já na terça-feira com o Especial da RTP1 dedicado à Volta a Portugal Continente. Uma tarde bem passada, a partir das 15h00, com muita música, animação e tudo sobre a competição", destaca o canal em comunicado.