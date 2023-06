"I´ll be back"... Arnold Schwarzenegger vai continuar a trabalhar com a Netflix nos próximos tempos.

Além de um documentário sobre a sua vida, a plataforma renovou a série de estreia da estrela ao fim de 25 dias para uma segunda temporada: lançada a 25 de maio, "FUBAR" (é mesmo assim, um acrónimo de um muito explícito "Fucked Up Beyond All Repair/Recognition") trouxe de volta uma combinação de sucesso dos seus filmes: a química entre ação e comédia.

A primeira temporada com dez episódios teve quase 220 milhões de horas visualizadas nas primeiras três semanas.

"Quando um pai e uma filha descobrem que ambos trabalham em segredo como operacionais da CIA, apercebem-se de que o seu relacionamento tem sido baseado em mentiras há já alguns anos, e que não se conhecem verdadeiramente. 'FUBAR' explora as dinâmicas familiares que todos conhecemos quando pai e filha se veem obrigados a trabalhar como parceiros, mas com espionagem, ação e muito humor à mistura", prometia a plataforma.

A partir da ideia de que "os heróis não se reformam, reinventam-se", não foi por acaso que a descrição e as imagens da série de espionagem faziam lembrar um certo filme de Schwarzenegger: a inspiração assumida era mesmo "True Lies", de 1994 ("A Verdade da Mentira").

O próprio ator recorda-o aos fãs no comunicado oficial: "A todos os lados onde vou, as pessoas perguntam-me quando é que vou fazer outra grande comédia de ação como 'True Lies'. 'FUBAR' vai dar-vos ação e fazer-vos rir — e não apenas durante duas horas. Vocês recebem uma temporada inteira".

Com Monica Barbaro ("Top Gun:Maverick") no papel da filha e ainda Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna (o exterminador implacável do filme de 2019)..

TRAILER LEGENDADO.