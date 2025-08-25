O primeiro debate para as autárquicas em Lisboa, que vai colocar frente a frente Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL) e Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), está agendado para 10 de setembro e poderá ser visto na SIC e SIC Notícias.

Segundo o canal, na mesma semana, será ainda transmitido o debate entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro, candidatos à Câmara Municipal do Porto.