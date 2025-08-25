O primeiro debate para as autárquicas em Lisboa, que vai colocar frente a frente Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL) e Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), está agendado para 10 de setembro e poderá ser visto na SIC e SIC Notícias.
Segundo o canal, na mesma semana, será ainda transmitido o debate entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro, candidatos à Câmara Municipal do Porto.
Concorrem à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), João Ferreira (CDU, coligação PCP/PEV), Ossanda Líber (Nova Direita), Bruno Mascarenhas (Chega), José Almeida (Volt), Adelaide Ferreira (ADN) e Tomaz Ponce Dentinho (Democrática Aliança, coligação PPM/PTP).
No atual mandato (2021-2025), a autarquia é presidida pelo social-democrata Carlos Moedas, que governa sem maioria absoluta, eleito pela coligação “Novos Tempos” - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança.
