"Juan Carlos: a queda do rei" é uma das apostas da SkyShowtime para os próximos meses. A série documental de quatro episódios vai estrear-se este ano, em data a anunciar.

"Durante muitos anos, o rei Juan Carlos I foi um herói espanhol, reconhecido em todo o mundo por reformar a Espanha com os seus valores modernos, progressistas e democráticos. Conduziu o seu país da ditadura franquista à monarquia parlamentar, transformando Espanha num Estado europeu moderno e tornando-se o governante espanhol mais popular da história", lembra o serviço de streaming em comunicado, lembrando que o rei abdicou em 2014 e que mudou a sua residência para Abu Dhabi em 2020.

O novo documentário pretende mostrar como uma fatídica viagem de caça ao Botsuana revelou o secreto caso amoroso do rei com a sua amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, e desencadeou uma série de eventos que abalaram profundamente a monarquia espanhola. "O castelo de cartas começou a desmoronar-se quando foram levantadas questões sobre os assuntos financeiros do rei, as suas alegadas ligações lucrativas com os governantes espanhóis e a alegada corrupção global, incluindo um pagamento de 65 milhões de euros", explica a SkyShowtime.

"Juan Carlos: a queda do rei" vai contar com entrevistas exclusivas com a ex-amante do rei, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, bem como a amigos próximos, confidentes e apoiantes do rei, antigos funcionários dos serviços secretos, funcionários do palácio e jornalistas de investigação.

"Quando começámos a produzir esta série investigativa sobre o rei Juan Carlos I da Espanha, desconhecíamos a magnitude, escala e alcance do escândalo real, financeiro e político. Pouco a pouco, uma teia de intrigas, ganância e jogos de poder desvendava-se, enraizada profundamente nos círculos mais altos da sociedade espanhola. É uma história notável e que temos procurado contar sem medo nem favores", confessa Christian Beetz, autor e produtor.