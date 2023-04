Além de anunciaram os seus próximos planos para o cinema, numa altura em que já são quatro anos sem filmes, a Lucasfilm e a Disney também trouxeram novidades sobre as séries e trouxeram as respetivas estrelas à "Star Wars Celebration 2023", que termina esta segunda-feira em Londres.

Apesar da apresentação e debate sobre a terceira temporada de "The Mandalorian", o grande destaque para o pequeno ecrã foi toda a apresentação à volta da próxima série "Star Wars" desenvolvida por Jon Favreau e Dave Filoni (futuro realizador de um filme da saga), com os estúdios a revelarem aos fãs que podem esperar a chegada de "Ahsoka" em agosto ao Disney+.

A história decorre após a queda do Império e acompanha a antiga protegida de Anakin Skywalker que virou as costas aos ensinamentos Jedi Ahsoka Tano interpretada por Rosario Dawson a investigar "uma ameaça emergente para uma galáxia vulnerável".

Acompanhada de Natasha Liu Bordizzo, que interpreta Sabine Wren, e Mary Elizabeth Winstead, que anunciou que interpretará Hera Syndulla, Rosario Dawson deixou implícito que uma segunda temporada da série está nas mãos dos fãs antes de apresentar o trailer.

O Grande Almirante Thrawn, o "herdeiro do império", como se ouve no trailer, ainda não aparece completamente, mas a Lucasfilm finalmente confirmou aos fãs que será interpretado por Lars Mikkelsen, que já dá a voz ao vilão na série "Star Wars Rebels".

TRAILER LEGENDADO.



Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno, Rosario Dawson, Diana Lee Inosanto, Ray Stevenson, Lars Mikkelson e Mary Elizabeth Winstead créditos: Disney

"Andor" levou ao palco da convenção o criador, realizador e 'showrunner' Tony Gilroy e os atores Diego Luna, Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Andy Serkis, Muhannad Bahair e Joplin Sibtain, além do androide B2EMO, para apresentarem as primeiras imagens da segunda e última temporada apenas aos fãs em Londres.

Embora não tivesse sido anunciada uma data de estreia, Tony Gilroy revelou à imprensa que é provável que a série regresse em agosto de 2024 ao Disney+, um ano após o fim da rodagem, que começou em novembro de 2022.

Cosplayers com Michael Wilkinson, Diego Luna e Tony Gilroy créditos: Disney

Foram ainda revelados detalhes de "Star Wars: The Acolyte", uma série de oito episódios descrita pela sua criadora como um cruzamento entre "Frozen" e "Kill Bill".

A história é a do universo "Star Wars" da perspetiva dos "maus da fita", centenas de anos após a queda da República Velha e no período final antes do início da Saga Skywalker ("Episódio I").

"É a Nova República perto do início das prequelas e uma parte emocionante da linha do tempo. É quando os maus da fita estão em desvatagem numérica. São os perdedores previsíveis", revelou Leslye Headland.

Sem a presença de Carrie-Anne Moss e Margarita Levieva, a convenção viu em palco as outras estrelas da série, anunciada oficialmente para 2024: Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman e Joonas Suotamo.

"Star Wars: The Acolyte": Lee Jung-Jae, Charlie Barnett, Rebecca Henderson, Dafne Keen, Amandla Stenberg, Leslye Headland, Manny Jacinto, Dean-Charles Chapman, Jodie Turner-Smith e Joonas Suotamo créditos: Disney

Ainda este ano chegará "Star Wars: Skeleton Crew", que segue "a jornada de quatro crianças que fazem uma descoberta misteriosa no seu planeta natal aparentemente seguro e depois se perdem numa estranha e perigosa galáxia".

Atualmente em rodagem, por agora só os fãs tiveram direito a ver o primeiro trailer de uma série inspirada pelo clássico juvenil "Os Goonies", com Jude Law a apresentar em palco as jovens estrelas Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith.

Jude Law com Ravi Cabot Conyers, Robert Timothy Smith e Kyrianna Kratter créditos: Disney

Para os fãs ficaram ainda as primeiras imagens da segunda temporada da série de antologia "Star Wars Visions", que chega a 4 de maio ao Disney+.

Sobre o futuro sem datas determinadas, ficou a saber-se que a série de animação "Star Wars: Tales of the Jedi" terá uma segunda temporada e "The Bad Batch" a terceira, mas que será a última.

À imprensa, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, garantiu que uma série sobre Lando Calrissian com Donald Glover continua a estar nos planos da Disney, mas sem informações mais concretas.

Ewan McGregor, Vivien Lyra Blair e Hayden Christensen créditos: Disney

Ewan McGregor e Hayden Christensen também apareceram na convenção para participar num painel e o primeiro não escondeu a vontade de fazer uma segunda temporada de "Obi-Wan", mas a produtora esclareceu que não está em desenvolvimento ativo no estúdio.