Esta segunda-feira, a Netflix deu oficialmente luz verde para avançar uma nova série de animação no mesmo universo de "Stranger Things".

Ainda sem título ou data de lançamento, esta será a primeira produção derivada do enorme sucesso criado pelos irmãos Matt e Ross Duffer, que será produzido através da sua nova produtora, a Upside Down Pictures, e terá Eric Robles como produtor-executivo.

"Sempre sonhámos com uma animação 'Stranger Things' no estilo dos desenhos animados de sábado de manhã que adorámos ao crescer e ver este sonho realizado tem sido absolutamente emocionante. Não poderíamos estar mais impressionados com o que criaram Eric Robles e a sua equipa - os argumentos e a arte são incríveis e mal podemos esperar para partilhar mais com vocês! A aventura continua...", disseram ios irmãos Duffer no comunicado oficial.

"Stranger Things" segue as aventuras de um grupo de adolescentes na pequena e fictícia cidade americana de Hawkins cuja pacata infância é revolucionada ao conhecer Eleven, uma jovem com poderes sobrenaturais.

Foi no verão do ano passado surgiram as primeiras notícias sobre a expansão do universo, quando a quarta temporada que recupera a nostalgia dos anos 1980 representava números astronómicos de audiências na Netflix, perdendo apenas para "Squid Game", mas a plataforma também estava pressionado pela perda de subscrições e uma queda significativa no valor das suas ações.

Está confirmada Uma quinta temporada da série, com a qual os irmãos Duffer vão fechar o "arco narrativo" da história.

Além da série derivada, estava em preparação uma obra de teatro que explore a mitologia e que será dirigida por Stephen Daldry ("The Crown", "Billy Elliot").