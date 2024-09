A segunda ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal 2024" foi para o ar este domingo, dia 30 de setembro. Na emissão, os mentores escolheram os novos concorrentes para as suas equipas.

No palco do programa de talentos da RTP1, Hélia Bunga interpretou "Listen", de Beyoncé, e conquistou Sónia Tavares, Sara Correia, Fernando Daniel e Nininho Vaz Maia.

A concorrente juntou-se à equipa de Sara Correia. Os restantes mentores foram bloqueados - "foi o primeiro triplo bloqueio".

Veja a aqui a atuação.